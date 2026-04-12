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Antes da vitória sobre o São Bernardo, Carpini questionou as cobranças da torcida: "Exagerado"

O técnico do Fortaleza se mostrou incomodado com a pressão feita nessa semana

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 21:22)
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Antes do jogo contra o São Bernardo, o técnico do Fortaleza, Thiago Carpini, questionou o protesto realizado pela torcida tricolor nessa semana, após maus resultados da equipe.

"Acho um pouco exacerbada, desmedida a cobrança no momento. Trinta dias atrás fomos campeões cearenses depois de dois anos, a gente tem 70% de aproveitamento na temporada. Acho desproporcional, tá exagerada essa cobrança", opinou Carpini, em entrevista ao Premiere.

No jogo deste domingo (12), o Fortaleza saiu de campo com a segunda vitória seguida pela Série B do Campeonato Brasileiro, ao bater o São Bernardo por 1 a 0, fora de casa.

Com o resultado, o Leão ocupa até o momento a 7ª colocação na competição, com 7 pontos.

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