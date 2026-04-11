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Norde Vôlei é derrotado pelo Araguari/MG e acesso será definido no 3º jogo

Terceira partida da série acontece no próximo sábado (18), também no Ginásio Aécio de Borba

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 23:53)
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Legenda: O Norde até venceu o 1º set, mas depois tomou a virada e perdeu o jogo
Foto: Stephan Eilert/Norde Vôlei

O Norde Vôlei foi derrotado na noite deste sábado (18), em casa, pelo Araguari Vôlei/MG, por 3 sets a 1, em jogo válido pelo segunda partida da semifinal da Superliga B 25/26.

Com o resultado, e, como o Carcará já havia vencido o primeiro jogo, em Minas Gerais, a disputa precisará de uma terceira partida, que será disputada no próximo sábado (18), às 20h30, também no Ginásio Aécio de Borba, em Fortaleza.

Com parciais de 25 x 21, 20 x 25, 25 x 27, 19 x 25, o Norde não conseguiu segurar o ímpeto do saque dos mineiros, fundamento que foi decisivo na partida.

"Eles entraram para o tudo ou nada e foram felizes, foram bem no saque. Está tudo empatado e temos mais uma semana de preparação para conseguirmos o nosso objetivo do acesso na próxima partida", comentou o levantador e capitão Rodrigo Ribeiro.

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