Norde Vôlei é derrotado pelo Araguari/MG e acesso será definido no 3º jogo

O Norde Vôlei foi derrotado na noite deste sábado (18), em casa, pelo Araguari Vôlei/MG, por 3 sets a 1, em jogo válido pelo segunda partida da semifinal da Superliga B 25/26.

Com o resultado, e, como o Carcará já havia vencido o primeiro jogo, em Minas Gerais, a disputa precisará de uma terceira partida, que será disputada no próximo sábado (18), às 20h30, também no Ginásio Aécio de Borba, em Fortaleza.

Com parciais de 25 x 21, 20 x 25, 25 x 27, 19 x 25, o Norde não conseguiu segurar o ímpeto do saque dos mineiros, fundamento que foi decisivo na partida.

"Eles entraram para o tudo ou nada e foram felizes, foram bem no saque. Está tudo empatado e temos mais uma semana de preparação para conseguirmos o nosso objetivo do acesso na próxima partida", comentou o levantador e capitão Rodrigo Ribeiro.