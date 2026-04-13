Último reforço do Ceará, Gustavo Prado ainda aguarda estreia: 'esperando a chance'
O meia foi relacionado para quatro jogos, mas não entrou em campo
Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 14:56)
Último reforço anunciado pelo Ceará para a Série B, o meia Gustavo Prado ainda aguarda uma oportunidade de estrear com a camisa alvinegra. Com 20 anos, o atleta foi relacionado pelo técnico Mozart para quatro partidas, mas não entrou em campo.
Revelado pelo Internacional, o jovem está emprestado pelo time gaúcho ao Vovô até fim de 2026. A apresentação oficial ocorreu nesta segunda-feira (13).
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