Último reforço do Ceará, Gustavo Prado ainda aguarda estreia: 'esperando a chance'

Último reforço anunciado pelo Ceará para a Série B, o meia Gustavo Prado ainda aguarda uma oportunidade de estrear com a camisa alvinegra. Com 20 anos, o atleta foi relacionado pelo técnico Mozart para quatro partidas, mas não entrou em campo.



Revelado pelo Internacional, o jovem está emprestado pelo time gaúcho ao Vovô até fim de 2026. A apresentação oficial ocorreu nesta segunda-feira (13).