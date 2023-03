Quem venceu a luta do UFC 285? Jon Jones finaliza Gane e se consagra na história

Jon Jones foi o vencedor da luta principal do UFC 285, realizado na T-Mobile Arena, em Las Vegas. A estreia de Jones no peso pesado da principal liga de MMA do mundo o consagrou como o maior da história.

Ainda no primeiro round, o norte-americano não deu chances para Gane e venceu o francês com uma guilhotina.

Logo nos primeiros segundos da luta, Jones levou um chute na parte genital, golpe que fez a luta ser paralisada. Ao retornar, o ex-campeão dos meio pesados levou Ganes para o chão.

Na sequência, aos 2 minutos e 4 segundos de luta, Jones encaixou uma guilhotina em Gane e a luta terminou.

"É incrível! Primeiro, todo mundo sabe, tenho que dar toda a glória para Jesus Cristo. Eu senti ele e todas as orações por mim tão fortes nessa semana", disse Jones logo após a vitória.

O lutador ainda lembrou que muitos duvidaram que ele voltaria a vencer e admitiu que havia dias em que não queria treinar, mas se manteve firme no propósito.

Com o resultado, Jones chegou à marca de 27 vitórias, uma derrota por desclassificação e uma luta sem resultado na carreira. Ele ainda se tornou o oitavo lutador da história do UFC a ser campeão em duas divisões.

Confira outros resultados do UFC 285:

Cinturão dos pesados : Jon Jones (EUA) finalizou Ciryl Gane (FRA) com uma guilhotina aos 2:04 do 1º round

: Jon Jones (EUA) finalizou Ciryl Gane (FRA) com uma guilhotina aos 2:04 do 1º round Cinturão dos moscas feminino : Alexa Grasso (MEX) finalizou Valentina Shevchenko (QIR) com um mata-leão aos 4:34 do 4º round

: Alexa Grasso (MEX) finalizou Valentina Shevchenko (QIR) com um mata-leão aos 4:34 do 4º round Meio-médios : Shavkat Rakhmonov (CAZ) finalizou Geoff Neal (EUA) com um mata-leão aos 4:17 do 3º round

: Shavkat Rakhmonov (CAZ) finalizou Geoff Neal (EUA) com um mata-leão aos 4:17 do 3º round Leves : Mateusz Gamrot (POL) venceu Jalin Turner (EUA) na decisão dividida dos jurados (29-28,28-29 e 30-27)

: Mateusz Gamrot (POL) venceu Jalin Turner (EUA) na decisão dividida dos jurados (29-28,28-29 e 30-27) Médios: Bo Nickal (EUA) finalizou Jamie Pickett (EUA) com um triângulo de mão aos 2:54 do 1º round