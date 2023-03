Proposta de reduzir o tempo de 90 minutos de jogos de futebol é descartada

A International Football Association Board (Ifab), órgão responsável por regulamentar as regras do futebol, descartou neste sábado, em sua Assembleia Geral Anual, mudanças sobre o tempo total dos jogos. Também foi mantido o estudo para a viabilidade do anúncio das decisões do VAR ao público presente nos estádios, como foi feito durante o Mundial de Clubes no último mês de fevereiro.

PRESIDENTE DA FIFA PRESENTE

A Assembleia, liderada pelo presidente da Federação Inglesa de Futebol, Debbie Hewitt, também contou com Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), outros representantes da entidades além de dirigentes da modalidade no País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte.

Ficou decidido que no Mundial Sub-20, que acontecerá na Indonésia entre os meses de maio e junho, se repetirá o procedimento do Mundial de Clubes quanto ao anúncio das decisões do VAR. Toda a conversa entre a cabine de vídeo e o árbitro central seguirão sigilosas durante o jogo, mas assim que for tomada uma decisão, o juiz a comunicará para todo o estádio.

PROPOSTA REJEITADA

A proposta de reduzir o tempo de 90 minutos do jogo e paralisar o cronômetro toda vez que a bola não estiver em jogo foi desprezada. Os membros do grupo entendem que a postura adotada na Copa do Mundo do Catar, em que os árbitros determinaram longos minutos de acréscimo, foi uma medida positiva. Assim, foi acordado que o modelo seguirá nas demais competições mundo afora

A Fifa aprovou o impedimento semiautomático usado no Mundial. Questões protocolares ainda serão discutidas com grupos específicos relacionados ao tema. Um formato de VAR ainda mais simplificado, apenas com sistema de repetição de imagens, foi liberado para implementação em torneios menores.

Sobre as substituições por concussão cerebral, comum quando há choque de cabeça entre jogadores, o futebol seguirá com a possibilidade de troca em definitivo do atleta, sem que o time perca uma das cinco alterações. A sugestão de uma substituição temporária foi recusada no momento.

LUTA PELA REDUÇÃO DE AGRESSÕES AOS JUÍZES

Uma das preocupações da reunião foi sobre a relação entre árbitros, jogadores, treinadores e dirigentes em torneios de base e amadores. Com o objetivo de reduzir as agressões aos juízes, a Federação Inglesa levou ao conhecimento da Ifab um estudo prático que equipou os árbitros com câmeras gravando todas as interações durante a partida.

Na próxima semana, a cartilha de mudanças de regras mais minuciosas será publicada pelo órgão, com detalhes que entrarão em vigor na temporada 2023/24.