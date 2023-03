Morre Romualdo Arppi Filho, árbitro da final da Copa de 1986, no litoral de SP

Romulado Arppi Filho morreu, neste domingo (4), aos 84 anos, em Santos, no litoral de São Paulo. Ele foi árbitro de futebol e apitou a final da Copa do Mundo de 1986.

Arppi Filho estava internado no Hospital Ana Costa, onde fazia tratamento renal.

Ao portal G1, um dos filhos do ex-árbitro disse que o pai foi das figuras mais importantes do futebol brasileiro.

"Mai pai foi e sempre será referência. Que ele seja lembrado pelo destaque no esporte e como um ser humano incrível", disse Ricardo de Oliveira Arppi.

Carreira

Arppi Filho apitou a final da Copa do Mundo de 1986, no México, quando a Argentina conquistou o segundo título mundial ao vencer, por 3 a 2, a Alemanha.

Romualdo nasceu em Santos em 1939 e iniciou a carreira aos 14 anos, se profissionalizando aos 20 anos. Ele chegou a apitar as decisões do Campeonato Brasileiro de 1984 e 1985, além de uma final do Mundial Interclubes em 1984.

Arppi Filho ainda participou de três olimpíadas: Cidade do México (1968), Moscou (1980) e Los Angeles (1984).