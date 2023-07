Filhos de Pelé aceitam incluir enteada como herdeira; fortuna é estimada em 78 milhões

Os seis filhos de Pelé aceitaram incluir Gemima, enteada do ex-jogador, entre os herdeiros da fortuna calculada em R$ 78 milhões. Segundo o Estadão, ela reivindicou o direito à herança alegando “laço socioafetivo”.

Gemima mora nos Estados Unidos e é filha de Assíria Lemos, com quem Pelé se casou em 1994. Apesar de não ter sido citada no testamento, a menina alega que cresceu tendo o Pelé como figura paterna, mesmo após o divórcio entre o Rei do Futebol e sua mãe.

Oficialmente, a divisão dos bens de Pelé tem como beneficiários sete filhos e dois netos, além da última mulher de Pelé, Marcia Aoki. Para que Gemima faça parte da partilha, a juíza que cuida do caso na 2ª Vara de Família e Sucessões de Santos quer alguma comprovação de parentesco. A família aguarda a decisão da Justiça sobre o pedido de inclusão da enteada no inventário.

Pelé determina, em testamento assinado em 2020, que 30% de todos os seus bens sejam dados a Márcia – incluindo uma casa no Guarujá -, 60% a serem divididos para os seis filhos e outros 10% para dois netos, filhos de Sandra Regina, morta em 2006, filha que ele nunca reconheceu.

Exame de DNA

Iniciando uma ação de investigação de paternidade contra Pelé, Maria do Socorro Azevedo, mulher que afirma ser filha do atleta, terá sua parte da herança reservada até que o exame de DNA comprove, ou não, a paternidade.

Advogado dos filhos de Pelé, Augusto Miglioli explicou que, enquanto o teste não confirmar o parentesco, Maria do Socorro não pode ser considerada herdeira.

Por enquanto, a fração separada para a mulher iria para a chamada “reserva de quinhão”, medida que garante, ao suposto filho, o direito de ter sua parte na herança preservada, até que o resultado do exame de DNA fique pronto.