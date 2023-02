Viúva de Pelé se emociona ao falar de casamento com o ex-jogador: ‘muita falta’

A viúva de Pelé, Márcia Aoki, falou pela primeira vez sobre o relacionamento com o ex-jogador, que faleceu em dezembro do ano passado, aos 82 anos. Márcia era casada com o Rei desde 2016.

“Tenho memórias maravilhosas, tenho momentos de muitas saudades, de muita falta. E tenho momentos que são muito tristes. E têm momentos que eu sinto a força, a companhia dele. Eu sinto ele”, disse ela bastante emocionada em entrevista ao “Fantástico”, exibida no domingo (26).

Pelé e Márcia viviam em uma casa no Guarujá, em São Paulo. Ela era 26 anos mais nova que ele, e os dois não tiveram filhos.

O ex-jogador foi diagnosticado com câncer no cólon em 2021. Na entrevista, Márcia relembrou os quase dois anos de tratamento. “Eu não acredito que ele via como tratamento. Eu acredito que ele via como um momento que ele precisava enfrentar, como ele enfrentou várias crises. Essa era a essência dele", relatou.

"Se ele tinha uma crise ou um problema, ele não pensava na crise ou no problema. Ele pensava apenas que tinha que viver, o que tinha que ser feito da melhor forma possível. Ele tinha essa essência de vida imensa, uma energia muito grande. Acho que é isso que fez ele se tornar também o Pelé”, completou.

Pelé será homenageado nesta segunda-feira (27), em Paris, na festa de premiação dos melhores jogadores do ano da Fifa. Márcia e outros familiares do brasileiro estarão presentes na homenagem.