Enteada de Pelé tenta provar grau de parentesco para entrar na partilha de bens do rei; entenda

Uma enteada de Pelé, morto há quase dois meses, tenta provar na Justiça que era considerada filha do Rei do Futebol, para obter direito a parte da herança milionária deixada pelo ex-jogador. Segundo reportagem do jornal Extra, trata-se de Gemima Mcmahon, filha mais velha de Assiria Nascimento, com quem Pelé foi casado e teve dois filhos, Joshua e Celeste.

Oficialmente, a divisão dos bens de Pelé tem como beneficiários sete filhos e dois netos, além da última mulher de Pelé, Marcia Aoki. Para que Gemima faça parte da partilha, a juíza que cuida do caso na 2ª Vara de Família e Sucessões de Santos quer alguma comprovação de parentesco.

Pelé e Gemima, que mora nos Estados Unidos, tinham uma grande ligação e ele a apresentava a todos como "Gegê, a minha filha", ainda conforme reportagem do Extra.

"Conheci a Gegê com 8 meses na casa da Assiria em Nova York, e houve uma empatia tão forte entre nós que ela não me largava. Mas, depois de algum tempo, ela fugia de mim e nem queria papo", contou Pelé, em entrevista à revista Caras, que cobriu a festa de 15 anos da menina, um presente de Pelé. "Hoje, somos muito amigos. E só posso dizer que ela cresceu rápido demais! Parece que foi ontem que conheci a minha filha", disse.

Foto: Reprodução Instagram

Homenagem

Hoje, Gemima tem 31 anos e ainda sofre a dor da perda do pai que a criou. "Um mês que você foi para o seu lar eterno ao lado de Deus. Uma vida inteira com você não parece que foi suficiente. Eu queria mais tempo. Tenho tanta gratidão por você ter me escolhido como filha e eu ter te escolhido como meu pai. Foi amor à primeira vista entre a gente. Meu amor por você é eterno. Sei que te verei novamente no céu, mas a saudade é grande. Te amo pra sempre, papi. Amor da minha vida", escreveu ela numa foto compartilhada quando completou um mês da morte de Pelé.

Uma das homenagens feitas por ela, assim como algumas das suas irmãs, foi uma tatuagem com uma dedicatória a Pelé, "Do papai".