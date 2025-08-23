Diário do Nordeste
Figueirense x Floresta pela Série C: veja horário, onde assistir e escalações

Partida é válida pela 18ª rodada da Série C

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Floresta entra em campo pela Série C neste sábado
Foto: Kely Pereira / Floresta EC

O Floresta entra em campo pelo Campeonato Brasileiro da Série C neste sábado (23), pela 18ª rodada para enfrentar o Figueirense. O jogo será às 19h30, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).

O Lobo da Vila é o 6º colocado com 24 pontos e se vencer, pode garantir vaga na 2ª Fase com uma rodada de antecedência. Para isso, três adversários diretos dos sete possíveis precisam tropeçar para que a equipe abra pelo menos 4 pontos para o 9º colocado.

Se empatar, a decisão fica para a rodada final, independente dos resultados dos adversários.

Para o jogo, o zagueiro Icaro é desfalque por suspensão, ao ter sido expulso na derrota para o Confiança por 1x0 na rodada anterior.

O Figueira tem 20 pontos e luta contra o rebaixamento, estando na 15ª colocação, com 2 de vantagem para o Itabaiana/SE, que abre o Z4.

 
ONDE ASSISTIR
 

A partida terá transmissão da SportyNet e DAZN.
 

PALPITES

inter@

 
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FIGUEIRENSE

Igo GabrielIuryLucas DiasLiggerMatheus MascarenhasJhony Douglas
Ramon ViniciusRafinha PotiguarFelipe AugustoMarlysonHyuri. Técnico: Elio Sizenando

FLORESTA
 
Dalton, Mateus Ludke, Thomás Kayck, Diego Matos, Vitão, Júlio Vaz, Gustavo Xuxa, 
Pablo, Guilherme Nunes, Rubens e Romarinho. Técnico: Leston Junior.


ARBITRAGEM
 
Arbitro: Pierry Dias dos Santos - RJ
Assistente 1: Gustavo Mota Correia - RJ
Assistente 2: Julio Cesar Souza Gaudêncio - RJ

 

Jogada

Vladimir Marques Há 30 minutos
