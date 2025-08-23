Figueirense x Floresta pela Série C: veja horário, onde assistir e escalações

O Floresta entra em campo pelo Campeonato Brasileiro da Série C neste sábado (23), pela 18ª rodada para enfrentar o Figueirense. O jogo será às 19h30, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).

O Lobo da Vila é o 6º colocado com 24 pontos e se vencer, pode garantir vaga na 2ª Fase com uma rodada de antecedência. Para isso, três adversários diretos dos sete possíveis precisam tropeçar para que a equipe abra pelo menos 4 pontos para o 9º colocado.

Se empatar, a decisão fica para a rodada final, independente dos resultados dos adversários.

Para o jogo, o zagueiro Icaro é desfalque por suspensão, ao ter sido expulso na derrota para o Confiança por 1x0 na rodada anterior.

O Figueira tem 20 pontos e luta contra o rebaixamento, estando na 15ª colocação, com 2 de vantagem para o Itabaiana/SE, que abre o Z4.



ONDE ASSISTIR



A partida terá transmissão da SportyNet e DAZN.



PALPITES

inter@



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FIGUEIRENSE

FLORESTA



Dalton, Mateus Ludke, Thomás Kayck, Diego Matos, Vitão, Júlio Vaz, Gustavo Xuxa,

Pablo, Guilherme Nunes, Rubens e Romarinho. Técnico: Leston Junior.



ARBITRAGEM



Arbitro: Pierry Dias dos Santos - RJ

Assistente 1: Gustavo Mota Correia - RJ

Assistente 2: Julio Cesar Souza Gaudêncio - RJ