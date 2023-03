Fifa define novo formato para Copa do Mundo de 2026; veja detalhes

A Fifa anunciou o novo formato da Copa do Mundo de 2026, com 48 seleções. A decisão da entidade foi divulgada nesta terça-feira (14). Ao todo, serão 12 grupos no Mundial, com quatro integranres em cada chaveamento.

Pelo regulamento, os dois primeiros de cada chave e os oito melhores terceiros colocados avançam à eliminatória. A partir desta etapa, os 32 classificados duelam em um mata-mata até a final.

Com o maior número de participantes na Copa do Mundo, o total de partidas subiu de 64 para 104 jogos. Vale lembrar que o torneio terá três países-sede do Mundial: México, Canadá e Estados Unidos.

Assim, o Mundial de 2022 foi o último no antigo modelo. Na ocasião, no Catar, a Argentina se sagrou campeã.