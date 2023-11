Fifa abre processo contra federações brasileira e argentina por incidentes no Maracanã; veja

A Fifa abriu um processo disciplinar contra as federações brasileira (CBF) e argentina (AFA) após confrontos entre torcedores no Maracanã que atrasaram em quase trinta minutos o início do "Superclássico" Brasil e Argentina na terça-feira (21), anunciou um porta-voz nesta sexta-feira (24).

A entidade acusa o Brasil, anfitrião da partida realizada no Rio de Janeiro, de "potencial violação do artigo 17" do seu código disciplinar, que regula a ordem e a segurança dos jogos.

Os argentinos, que infligiram aos brasileiros a primeira derrota como mandantes de sua história em Eliminatórias da Copa do Mundo (1 a 0), responderão, por sua vez, a possíveis violações dos artigos 17.2 (comportamento impróprio dos torcedores) e 14.5 (atraso no início do jogo).

Punições

As duas seleções correm o risco de multas e jogos internacionais com fechamento parcial ou total de seus estádios, as duas sanções mais comuns.

Na terça-feira (21), ainda antes da partida das Eliminatórias para a Copa de 2026, os argentinos voltaram ao vestiário após a execução dos hinos nacionais, quando eclodiu uma briga nas arquibancadas que acabou sendo reprimida pela intervenção da polícia.

A seleção argentina voltou assim que a situação se acalmou, e o apito inicial, inicialmente marcado para 21h30 no Maracanã, foi dado com meia hora de atraso.

Veja momentos da briga generalizada

Torcedores de Brasil e Argentina protagonizaram uma briga generalizada nas arquibancadas do Maracanã. A confusão começou durante a execução dos hinos nacionais das duas seleções. O conflito aconteceu no setor sul do estádio, atrás de um dos gols, onde argentinos e até parentes dos jogadores da seleção visitante estavam concentrados. No setor não existia nenhum tipo de divisória entre as torcidas.

Depois do tumulto inicial, a polícia entrou em ação com violência e aumentou ainda mais a briga, acirrando os ânimos. Cadeiras foram arrancadas e arremessadas. Após a execução do protocolo que antecede o jogo, os atletas argentinos perceberam o problema e foram em direção ao local para tentar intervir. Marquinhos, capitão da Seleção Brasileira, também foi ao local.

Agora no Maracanã, briga entre argentinos e brasileiros. Cadeiras voaram. pic.twitter.com/xLKUEh9mdj — Isabelle Costa (@bellexcosta) November 22, 2023

Tentando fugir da confusão alguns torcedores argentinos foram para o lado esquerdo das arquibancadas, onde alguns brasileiros, que não estavam envolvidos na briga, acabaram ficando "sem saída". Isto fez com que alguns pulassem para dentro do gramado do Maracanã. Outros foram embora do estádio após a confusão.