Fernando Diniz lamenta revés para a Argentina pelas Eliminatórias

O treinador da Seleção Brasileira, Fernando Diniz, lamentou o resultado de 1 a 0 para a Argentina na noite de terça-feira (21), no Maracanã, pela sexta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

"Foi um jogo de dois times tradicionais, muito fortes. A gente teve um número de finalizações parecido, mas o Brasil levou muito mais perigo do que a Argentina. O resultado, eu achei bastante injusto”.

Lamento

O Brasil criou algumas oportunidades de gol ao longo da partida, mas não aproveitou as chances. Diniz reforçou que, apesar do revés, a equipe teve um dos melhores desempenhos sob seu comando.

“Se considerar a rivalidade, a Argentina em um momento de muita confiança, time campeão do mundo há menos de um ano, a gente com um time bastante mexido. Acho que se a gente considerar todas as variáveis. se não foi o melhor, foi um dos melhores jogos.”

Legenda: O Brasil perdeu para a Argentina por 1 a 0 e conheceu sua 3ª derrota seguida nas Eliminatórias Sul-Americanas Foto: Staff Images / CBF

Situação complicada na tabela

A Seleção Brasileira está há quatro jogos sem vencer, com três derrotas consecutivas pelas primeira vez na história das Eliminatórias, onde ocupa apenas a sexta posição, com sete pontos. A posição é a limite por uma vaga direta para a Copa do Mundo de 2026. O 7º colocado disputará uma repescagem.

Nas seis primeiras rodadas, o Brasil venceu apenas Bolívia (5 a 1) e Peru (1 a 0), que ocupam as duas últimas posições da tabela. Depois, empatou com a Venezuela (1 a 1) e perdeu para Uruguai (2 a 0), Colômbia (2 a 1) e Argentina. Foram mais gols sofridos nesse período (7) do que em toda a campanha das Eliminatórias para a Copa de 2022 (5).