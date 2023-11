Torcedores de Brasil e Argentina protagonizam briga generalizada no Maracanã; veja vídeos

Torcedores de Brasil e Argentina protagonizaram uma briga generalizada nas arquibancadas do Maracanã. A confusão começou durante a execução dos hinos nacionais das duas seleções. O conflito aconteceu no setor sul do estádio, atrás de um dos gols, onde argentinos e até parentes dos jogadores da seleção visitante estavam concentrados. No setor não existia nenhum tipo de divisória entre as torcidas.

Depois do tumulto inicial, a polícia entrou em ação com violência e aumentou ainda mais a briga, acirrando os ânimos. Cadeiras foram arrancadas e arremessadas. Após a execução do protocolo que antecede o jogo, os atletas argentinos perceberam o problema e foram em direção ao local para tentar intervir. Marquinhos, capitão da Seleção Brasileira também foi ao local.

Agora no Maracanã, briga entre argentinos e brasileiros. Cadeiras voaram. pic.twitter.com/xLKUEh9mdj — Isabelle Costa (@bellexcosta) November 22, 2023

Tentando fugir da confusão alguns torcedores argentinos foram para o lado esquerdo das arquibancadas, onde alguns brasileiros, que não estavam envolvidos na briga, acabaram ficando "sem saída". Isto fez com que alguns pulassem para dentro do gramado do Maracanã. Outros foram embora do estádio após a confusão.

ACOMPANHE O TEMPO REAL DA PARTIDA!