Mourinho aconselha Ancelotti a não vir para a seleção brasileira: 'só um louco sai do Madrid'

Com proposta da seleção brasileira, Carlo Ancelotti também pode renovar seu contrato no Real Madrid. Para José Mourinho, que também tem passagens pelo clube merengue, assumir a Seleção seria uma loucura. O treinador português relembrou sua passagem no time espanhol e afirmou que: é melhor não deixar sua atual equipe.

Para o canal RAI1, da Itália, Mourinho disse que Ancelotti é o treinador ideal para o Real Madrid e que deixar o posto seria um erro. Segundo o treinador português, apenas um louco deixaria o time espanhol quando o próprio clube quer a permanência do treinador.