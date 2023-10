Jornais apontam possíveis nomes para o lugar de Ancelotti no Real Madrid

Com a chegada de Carlo Ancelotti à seleção brasileira em 2024, os jornais europeus dizem que o clube merengue já busca treinadores para substituir o técnico italiano. Xabi Alonso, Raúl e Zidane estão entre os nomes mais fortes da lista.

Segundo o jornal alemão “Bild”, o nome com mais força é o de Xabi Alonso. De acordo com o periódico, apesar do treinador ter renovado seu contrato com o Bayer Leverkusen até 2026, o espanhol tem um acordo para deixar o time da Alemanha caso receba proposta para trabalhar em um dos times pelo qual jogou na carreira.

O Real Madrid é um desses clubes, juntamente com os também espanhóis Real Sociedad (onde foi revelado) e Eibar, além de Liverpool e Bayern de Munique.

Outros nomes

Internamente no clube, Raúl, o técnico do Castilla (time B do Real Madrid) e ídolo merengue, já externou seu sonho de comandar a equipe na qual fez história sendo jogador.

O ex-lateral e agora técnico da equipe do sub-19 do Real Madrid, Arbeloa, também chega forte nesta lista. Isso porque, segundo os jornais espanhóis, o ex-atleta teria um grande apoio interno, mas o fato de nunca ter treinado um time de divisões profissionais, pesa para essa escolha.

Zidane também entra na discussão, o ex-meia francês conquistou 11 títulos como técnico do Real Madrid, incluindo três da Champions League seguidas.

O francês soma duas passagens como treinador no Santiago Bernabéu e sempre é cotado para assumir o comando do time.

A problemática seria que Zidane não treina nenhum clube desde que deixou o time merengue em 2021 e a imprensa espanhola avalia ser improvável um novo retorno no próximo ano.

Legenda: Zidane é um dos nomes da lista para substituir Carlo Ancelotti no Real Madrid Foto: Jorge Guerrero / AFP

Números de Ancelotti

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) dá como certa a contratação de Carlo Ancelotti para assumir a seleção no meio de 2024. O treinador italiano tem uma trajetória vitoriosa no futebol mundial, confira os títulos: