Ferroviário x Tombense: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

O Ferroviário entra em campo neste sábado (21) pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Diante do Tombense, às 15h (horário de Brasília), no Estádio Elzir Cabral, a equipe coral busca quebrar um jejum de quatro jogos sem vencer na competição nacional.

A última vitória do Tubarão da Barra aconteceu há mais de um mês, no dia 18 de julho, quando venceu o Manaus por 1 a 0. De lá para cá, o Ferroviário soma quatro empates consecutivos, e figura na 6ª colocação, com 18 pontos. O Tombense, por sua vez, ocupa a 4ª posição, também com 18 pontos.

Em caso de vitória, o Ferroviário alcançaria os 21 pontos, podendo finalizar a 13ª rodada da Série C na liderança do Grupo A.

Desfalques no Ferroviário

O técnico Francisco Diá não poderá contar com três atletas para enfrentar o Tombense. O zagueiro Richardson e o voltando Dudu cumprem suspensão automática, enquanto o atacante Gabriel Silva se recupera de lesão no tornozelo. Marcelo (zagueiro), Sousa Tibiri (volante) e Edson Cariús (atacante) devem substituir os atletas.

Momento do adversário

O Tombense vive um momento positivo na competição. A equipe vem de uma vitória convincente contra a Jacuipense, por 3 a 0, e de um empate, fora de casa, contra o Altos-PI. Com 16 gols marcados na Série C, o carcará detém o melhor ataque do Grupo A.

Para o goleiro e capitão da equipe mineira, Felipe Garcia, o duelo contra o Ferroviário será mais uma decisão na competição nacional.

"Esse grupo está muito equilibrado. Cada rodada tem se tornado mais decisiva, cada ponto se torna fundamental. Nosso time precisa manter a eficiência jogando em casa e buscar pontos fora para conseguir a classificação. A competição está chegando na reta final, e nenhuma equipe conseguiu se distanciar, por isso que cada jogo se tornou uma final"

Legenda: Tombense e Altos empataram sem gols pela 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro Foto: Luís Junior / Altos

Ficha técnica

Ferroviário x Tombense - 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Elzir Cabral, em Fortaleza (CE)

Data: 21/08/2021 (sábado)

Horário: 15h (de Brasília)

Transmissão: TV NSports

Árbitro: Diego da Silva Castro (PI)

Assistentes: Mauro Cezar Evangelista de Sousa (PI) e Janystony Rabelo de Melo (PI)

Escalação

Ferroviário

Rafael; Lázaro, Vitão, Marcelo e Emerson; Wesley Dias, Emerson Souza e Sousa Tibiri; Mauri, Augusto e Edson Cariús. Técnico: Francisco Diá.

Tombense

Felipe Garcia; Manoel, Roger, Moisés e David; Jean Lucas, Eduardo Neto e Gustavo; Vitinho, Rubens e Everton. Técnico: Rafael Guanaes.