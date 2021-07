Ferroviário x Manaus ao vivo: acompanhe tudo sobre o jogo pela Série C do Campeonato Brasileiro

O Ferroviário recebe o Manaus-AM neste domingo (18) pela 8ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O duelo ocorre no Estádio Carlos de Alencar Pinto (Vovozão), às 18 horas (de Brasília). Aguarde o carregamento das informações.

Ficha técnica

Ferroviário x Manaus-AM - 8ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Carlos de Alencar Pinto (Vovozão), em Fortaleza (CE)

Data: 18/07/2021 (domingo)

Horário: 18 horas

Árbitro: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Transmissão: Rádio Verdes Mares e Tempo Real do Diário do Nordeste

Escalações

Ferroviário: Rafael; Lázaro, Vitão, Richardson e Emerson; Wesley Dias, Emerson Souza e Diego Viana; Reinaldo, Gabriel Silva e Edson Cariús. Técnico: Francisco Diá.

Manaus-AM: Renan Rocha; Edvan, Marcelo Augusto, Marcão e Spice; Dudu Mandai, Barba e Gilson; Douglas Lima, Diego Rosa e João Diogo. Técnico: Marcelo Martelotte.