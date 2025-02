Ferroviário x Maracanã: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário recebe o Maracanã neste domingo (2), às 16 horas, no estádio Domingão, em Horizonte (CE), em jogo pela 4ª rodada do Campeonato Cearense 2025.

PALPITES

inter@



ONDE ASSISTIR

TV Diário

Como chegam as equipes

O Ferroviário ainda não venceu no Campeonato Cearense após três rodadas. O Tubarão da Barra perdeu para Horizonte e Ceará, e empatou com o Floresta em 3 a 3. Em 4º do Grupo B com 1 ponto, o Peixe precisa vencer os dois jogos que faltam para buscar a classificação, sob risco de jogar o quadrangular do rebaixamento.

Legenda: O técnico coral, Tiago Zorro, ainda não venceu com o Ferroviário no Campeonato Cearense Foto: Lenílson Santos / Ferroviário AC

O técnico Tiago Zorro está pressionado no cargo e vive a expectativa de contar com os experientes Janeudo e Ciel, recuperados de lesão e que iniciaram a transição no início da semana.

"Precisamos melhorar, ter alguma paciência com os meninos. É um ponto para continuarmos, e agora temos um jogo importante", avalia o treinador.

Já o Maracanã, faz boa campanha no Estadual e tem 4 pontos, na 3ª colocação do Grupo A. O Alvianil fez boa partida na derrota por 1 a 0 para o Fortaleza e chega confiante para o confronto.

Prováveis Escalações



Ferroviário

Sivaldo Júnior, Rikelmy, Jeffão, João Cubas, Wesley Junio, Carlos Junio, João Vitor, Gharib, Willyam Maranhão, Allanzinho e Kiuan. Técnico: Tiago Zorro

Maracanã

Rayr, Rafael Mandacaru, Wendel,Jairo, Leandro, Michel Pires, Wilker, Luís Soares, Matheus Taumaturgo, Testinha e Vinícius Canindé. Técnico: Júnior Cearense

FICHA TÉCNICA:

Ferroviário x Maracanã

Data e hora: 02/02, às 16h (de Brasília)

Estádio: Domingão, em Horizonte (CE)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Assistente 1: YURI Rodrigues CUNHA

Assistente 2: Beatriz Ferreira