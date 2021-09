Ferroviário x Floresta pela Série C: confira horário, palpites e prováveis escalações

Neste sábado (25), será disputada a última rodada da 1ª Fase da Série C do Campeonato Brasileiro, com Ferroviário e Floresta, os dois representantes cearenses se enfrentando por objetivos distintos. Enquanto o Ferrão busca uma vaga no G4, o Verdão joga pela permanência, em jogo às 17 horas no estádio Vovozão.

Eles podem atrapalhar os planos do outro, mas também conquistar juntos seus objetivos. O Floresta permaneceria na Série C se vencer ou empatar, eliminando o Ferroviário da competição, assim como uma vitória pode classificar o Ferrão e ainda manter o Floresta.

Em 5º com 24 pontos no Grupo A, o Ferroviário precisará que pelo menos um de seus 3 adversários que estão no G4 tropecem, já que o líder Paysandu, com 27 pontos, não pode mais ser ultrapassado pelos corais pelo maior número de vitórias (7 a 5).

Portanto, sobram 3 times como rivais do Ferrão pela vaga: Tombense/MG (vice-líder com 27 pontos), Manaus (3º colocado com 26) e Botafogo/PB (4º colocado com 26).

Por ter dois pontos a menos que o 4º colocado, o Tombense/MG, um empate com o Floresta elimina o time coral. Se vencer, o Ferrão vai a 27 pontos, pontuação que o possibilita passar um dos 3 rivais diretos.

Matemática coral

Os cenários mais simples são o Ferroviário vencer e torcer por derrotas do Manaus para o Paysandu na Curuzu, ou do Botafogo/PB diante do rebaixado Santa Cruz em Recife.

Ou outros cenários já seriam mais difíceis, já que além de vencer, o time coral teria que tirar um saldo de 6 gols em caso de derrota do Tombense para o Volta Redonda ou 3 para o Botafogo/PB se empatar com o Santa.

O lateral-esquerdo Emerson demonstrou confiança na classificação coral, mesmo não dependendo de seus próprios resultados.

"A gente tem que focar no nosso trabalho, independente de qualquer situação nos outros jogos, nós precisamos fazer o nosso trabalho, sair com a vitória e depois ver o que acontece. Precisamos acreditar na classificação, o grupo todo está confiante", disse ele.

O treinador coral, Anderson Batatais, valorizou os resultado que a equipe conseguiu sob seu comando, goleando o Paysandu e empatando com o Manaus fora de casa em 1 a 1, confiando na classificação.

"Levamos para a última rodada com uma oportunidade de vencer o jogo e classificar. Na minha chegada não era possível pois estavamos praticamente fora. Eu sou otimista. São 4 pontos que conquistamos após minha chegada, que nos deixam com chances de classificação. Espero que a gente consiga vencer o Floresta e esperar um dos resultados que nos interessa. E depois contar uma nova história na competição".

Para o confronto, o Tubarão da Barra não tem nenhum desfalque por lesão ou suspensão.

Floresta

Se no Ferroviário o objetivo é de se classificar, do Verdão a luta é para permanecer. O clube ficou praticamente todas as rodadas em 8º, perto do Z2 e lutando com a Jacuipense pela permanência, mas sem entrar no Z2 em nenhuma rodada. O empate diante do Volta Redonda na rodada anterior, somado a derrota do time baiano para o Botafogo/PB deixou o Floresta em uma situação confortável.

Legenda: É certa a permanência do Floresta na Série C com um empate, mas até com derrota o Verdão pode sair do Vovozão comemorando Foto: Ronaldo Oliveira / ASCOM Floresta EC

Em 8º com 18 pontos, o Floresta tem 3 de vantagem para a Jacuipense, que é o 9º com 15. Por isso o time cearense estará salvo se empatar, e até mesmo se perder combinada a uma vitória da Jacuipense contra o Altos/PI em Salvador, já que tem uma vantagem de 6 gols de saldo para o time baiano (-3 a -9).

Em um exemplo claro, se o Floresta perder de 3 a 0 e o Jacuipense vencer pelo mesmo placar, o Verdão ainda se salva pelo número de gols marcados (14 a 13).

Para o duelo, o técnico Leston Júnior não terá o lateral-esquerdo Fábio Alves, por ter sido expulso diante do Volta Redonda. O possível substituto dele é Carlos Renato.

Prováveis escalações

Ferroviário

Rafael, Lázaro, Richardson, Vitão, Emerson, Mauri, Wesley Dias, Sousa Tibiri, Berguinho, Edson Cariús, Gabriel Silva. Técnico: Anderson Batatais

Floresta

Tony Batista, Marcos Martins, Maílson, Willian Goiano, Carlos Renato, Marconi, Jô, Yuri, Thiago Primão, Elielton, Flávio Torres. Técnico: Leston Júnior

Ficha do Jogo

Competição: Campeonato Brasileiro Série C - 18ª rodada

Estádio: Vovozão, em Fortaleza (CE)

Data e Horário: 25 de Setembro de 2021 - 17 horas

Árbitro: José Mendonça da Silva Junior - PR

Assistentes: Rafael Trombeta - PR e Weber Felipe Silva - PR