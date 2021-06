Ferroviário vence Santa Cruz por 1 a 0 e assume liderança da Série C

Em confronto que encerrou a 3ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Ferroviário venceu o Santa Cruz por 1 a 0, na Arena Castelão, e assumiu a liderança do Grupo A, com sete pontos conquistados. Vitão marcou o único gol da partida.

A equipe de Francisco Diá volta a campo na sexta-feira (18) contra a Tombense. O duelo acontece no estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos (MG), às 20h.

Legenda: Ferroviário e Santa Cruz duelaram nesta segunda-feira (14) na Arena Castelão Foto: Thiago Gadelha/SVM

O jogo

Pressionando o Santa Cruz desde o 1° tempo, o Ferroviário administrou a partida na Arena Castelão. A primeira grande chance do jogo aconteceu aos 15 minutos, após Wesley receber bom passe e sair cara a cara com o goleiro Jordan. O arqueiro defendeu.

Sem conseguir trocar passes e jogando em função dos contra-ataques pelas laterais do campo, o Santa Cruz pouco ofereceu risco ao Ferroviário. A melhor chance da cobra coral aconteceu aos 36 minutos, após Lucas Batatinha receber cruzamento de Weriton e cabecear com perigo.

O placar durante os 45 minutos iniciais, no entanto, não foi alterado.

Porém, ao retornar para o 2° tempo, o Ferroviário balançou às redes no primeiro minuto. Após cobrança de escanteio, o goleiro Jordan saiu errado e Vitão completou para o gol.

Os comandados de Francisco Diá seguiram pressionando após o tento marcado. Aos 19 e 21 minutos, Berguinho – que entrou no lugar de Wesley no intervalo - parou no goleiro Jordan, do Santa Cruz.

A equipe pernambucana seguiu sem conseguir criar chances na partida e não ofereceu risco algum ao Ferroviário, que administrou o resultado até o final do duelo.

Próximo adversário

Líder do Grupo A da Série C, o Ferroviário volta a campo nesta sexta-feira (18), às 20h, contra a Tombense. O duelo acontece no estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos (MG), em confronto válido pela 4ª rodada da competição nacional.