Ferroviário tem o melhor aproveitamento entre todas as divisões nacionais

O Ferroviário encerrou diante do Fluminense-PI, a primeira fase do Campeonato Brasileiro Série D com a melhor campanha entre as séries A, B, C e D. Os números superam até mesmo a equipe do Botafogo, que é líder do brasileiro série A. São 36 pontos em 14 partidas. Contabilizando 11 vitórias, cinco empates e nenhuma derrota. Além de 30 gols feitos (melhor ataque da competição) e apenas seis sofridos (segunda melhor defesa). O aproveitamento é de 85% para o time de Paulinho Kobayashi, contra 83% do Botafogo-RJ.

Números em casa e fora

Jogando em seus domínios, o time coral teve sete participações, vencendo todas. Fazendo 21 gols e sofrendo três. Fora de casa foram também sete partidas, triunfando quatro vezes e empatando três. São nove bolas na rede adversária, tendo sua defesa vazada somente três vezes.

O experiente Ciel é o artilheiro do time, com seis gols em cinco jogos.