CBF define datas e horários dos jogos dos cearenses na segunda fase da Série D

Na noite desta terça-feira (25), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), por meio de sua Diretoria de Competições, divulgou a tabela detalhada da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Ferroviário, Pacajus e Atlético Cearense conheceram as datas, horários e locais dos seus jogos.

FERROVIÁRIO

Classificado com a melhor campanha geral da Série D, o Ferroviário vai enfrentar o Princesa do Solimões/AM. O duelo de ida está marcado para o domingo (30), às 17h (de Brasília), no Estádio Gilberto Mestrinho, em Manacapuru, no interior do Amazonas.

Já a volta será realizada no sábado, 05 de agosto, às 17h, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Por ter tido melhor campanha que o adversário, o Ferrão decidirá a vaga como mandante.

PACAJUS

O Pacajus garantiu sua classificação como quarto colocado do Grupo A3 e por isso fará a primeira partida dentro de casa. A equipe da Região Metropolitana de Fortaleza vai enfrentar o Retrô/PE e abre o confronto também no domingo (30), às 17h, no Estádio João Ronaldo.

O jogo da volta está marcado para o domingo, 06 de agosto, às 18h, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.

ATLÉTICO CEARENSE

O Atlético será o último time cearense a entrar em campo pelo confronto de ida. A Águia da Precabura se classificou em segundo do Grupo A2 e vai enfrentar o Águia de Marabá/PA, atual campeão paraense, que foi o terceiro do Grupo A1. O duelo de ida será na segunda-feira (31), às 20h, no Estádio Zinho de Oliveira, em Marabá.

O jogo decisivo está marcado para o domingo seguinte, 06 de agosto, às 15h, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

VEJA TODOS OS DUELOS DE IDA DA SÉRIE D:

Sábado - 29/07

15h - Vitória (ES) x Ceilândia (DF) - Salvador Costa - Vitória (ES)

16h - Maranhão (MA) x Tuna Luso (PA) - Castelão - São Luís (MA)

16h - Falcon (SE) x Sousa (PB) - Lourival Baptista - Aracaju (SE)

16 - Inter de Limeira (SP) x Caxias (RS) - Major Levy Sobrinho - Limeira (SP)

17h - ASA (AL) x Nacional (PB) - Coaracy Fonseca - Arapiraca (AL)

17h - Ferroviária (SP) x Hercílio Luz (SC) - Fonte Luminosa - Araraquara (SP)

17h - Camboriú (SC) x Maringá (PR) - Hercílio Luz - Itajaí (SC)

Domingo - 30/07

15h - Parnahyba (PI) x Nacional (AM) - Pedro Alelaf - Parnaíba (PI)

16h - Operário (MT) x Portuguesa (RJ) - Dito Souza - Várzea Grande (MT)

16h - Brasiliense (DF) x Athletic (MG) - Boca do Jacaré - Taguatinga (DF)

16h - Brasil de Pelotas (RS) x Patrocinense (MG) - Bento Freitas - Pelotas (RS)

17h - Princ. do Solimões (AM) x Ferroviário (CE) - Gilberto Mestrinho - Manacapuru (AM)

17h - Potiguar (RN) x Bahia de Feira (BA) - Nogueirão - Mossoró (RN)

17h - Pacajus (CE) x Retrô (PE) João Ronaldo - Pacajus (CE)

Segunda-feira - 31/07

20h - Águia de Marabá (PA) x Atlético (CE) - Zinho Oliveira - Marabá (PA)

20h30 - Democrata (MG) x Anapólis (GO) - Mammoud Abbas - Gov. Valadares (MG)