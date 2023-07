Ferroviário, Atlético Cearense e Pacajus avançam para a segunda fase da Série D; veja confrontos

A Série D teve sua fase de grupos encerrada neste domingo (23). Dos cinco times cearenses que iniciaram a competição, três garantiram vaga na segunda fase da competição. Ferroviário e Atlético Cearense, no Grupo A2, e Pacajus, no Grupo A3. Caucaia e Iguatu, os outros dois representantes, estão eliminados.

Além da classificação para o mata-mata, cada um dos três times também garantiu mais R$ 100 mil em premiação.

FERROVIÁRIO

O Ferroviário fez a melhor campanha entre todos os times da Série D. O Ferrão terminou a primeira fase como líder do Grupo A2, com 36 pontos ganhos, em uma campanha irretocável. O time comandado por Paulinho Kobayashi teve 11 vitórias e três empates nos 14 jogos.

Invicto, o Tubarão da Barra vai enfrentar o Princesa do Solimões/AM, quarto colocado do Grupo A1, no primeiro mata-mata rumo ao acesso. Os jogos estão programados para os próximos dois finais de semana, com o time cearense decidindo o confronto em Fortaleza.

ATLÉTICO CEARENSE

O Atlético Cearense também entrou na última rodada da fase de grupos já classificado. A Águia da Precabura enfrentou o Maranhão, em um duelo direto pela segunda posição do Grupo A2, e levou a melhor. O time comandado por Michel Lima fez 23 pontos, com seis vitórias, cinco empates e apenas três derrotas em 14 jogos.

Com a segunda colocação da chave o Atlético terá o Águia de Marabá, atual campeão paraense, no seu caminho. Assim como o Ferroviário, o time da Lagoa Redonda decidirá a vaga nas oitavas de final em casa, no Estádio Domingão, em Horizonte.

PACAJUS

Por fim, a classificação mais sofrida. O Pacajus enfrentou um grupo extremamente equilibrado e se classificou com uma ajudinha do conterrâneo Iguatu. A equipe da Região Metropolitana de Fortaleza enfrentou o Campinense/PB, fora de casa, neste domingo (23) e, com um jogador a menos, foi derrotada por 3 a 2.

Mesmo com a derrota, o Cacique do Vale do Caju garantiu a última vaga do Grupo A3 já que o Iguatu bateu o Santa Cruz/PE, no Morenão. O time de Vladimir de Jesus fechou a fase de grupos na quarta posição com 22 pontos, conquistados em seis vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

Dessa forma, o Pacajus vai enfrentar o Retrô/PE, primeiro colocado do Grupo A4, na segunda fase. Diferentemente de Ferroviário e Atlético, o Índio vai fazer a primeira partida em casa, no Estádio João Ronaldo.

VEJA TODOS OS CONFRONTOS Na segunda fase, os classificados do Grupo 1 enfrentam os do Grupo 2 e assim por diante. Desta maneira, a ordem segue as posições na tabela: Grupo 3 x Grupo 4, Grupo 5 x Grupo 6 e Grupo 7 x Grupo 8. Os confrontos serão disputados em partidas de ida e volta. Ferroviário x Princesa do Solimões/AM

Atlético Cearense x Águia de Marabá/PA

Nacional/AM x Parnahyba/PI

Tuna Luso/PA x Maranhão

Sousa/PB x Falcon/SE

Nacional de Patos/PB x ASA/AL

Bahia de Feira/BA x Potiguar de Mossoró/RN

Retrô/PE x Pacajus

Ceilândia/DF x Vitória/ES

Anápolis/GO x Democrata/MG

Portuguesa/RJ x Operário VG/MT

Athletic/MG x Brasiliense/DF

Patrocinense/MG x Brasil de Pelotas/RS

Maringá/PR x Camboriú/SC

Hercílio Luz/SC x Ferroviária/SP

Caxias/RS x Inter de Limeira/SP (Times à esquerda decidem em casa) Confira as datas previstas para o mata-mata da Série D

segunda fase: 29 e 30 de julho a 5 e 6 de agosto

terceira fase (oitavas de final): 12 e 13 de agosto a 19 e 20 de agosto

quarta fase (quartas de final): 26 e 27 de agosto a 2 e 3 de setembro

quinta fase (semifinal): 6 de setembro a 10 de setembro

sexta fase (final): 16 de setembro e 23 de setembro