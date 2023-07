Série D: rodada final pode classificar mais um time cearense para o mata-mata; veja os cenários

A primeira fase da Série D terá sua última rodada realizada neste fim de semana. Dos times cearenses, Ferroviário e Atlético Cearense entram em campo já classificados. O Pacajus é o único que decide a sua vida na competição. Já Caucaia e Iguatu estão eliminados e jogam para cumprir tabela.

O Diário do Nordeste apresenta os possíveis cenários para a última rodada.

Grupo A2

O grupo A2 é o que já tem tudo definido. O Ferroviário é líder com 33 pontos e enfrenta o Fluminense/PI neste sábado (22), às 15h, na Arena do Guerreiro, em Pedro II, no Piauí. O Ferrão já é inclusive o líder-geral da Série D e, se confirmar mais uma vitória, terminará a primeira fase com incríveis 36 pontos de 42 disputados.

Legenda: Tabela de classificação Grupo A2. Foto: Reprodução / CBF

Já o Atlético Cearense também está classificado, mas joga para buscar a segunda posição do grupo, o que lhe garantiria decidir o mata-mata da segunda fase em casa. A Águia recebe justamente o Maranhão, segundo colocado da chave, também neste sábado (22), às 15h, no Estádio Domingão, em Horizonte. O time da Lagoa Redonda precisa da vitória para confirmar a vice-liderança, enquanto a equipe maranhense joga por um empate.

Por fim, o Caucaia, último representante desse grupo vai apenas cumprir tabela. A Raposa Metropolitana vai até o interior do Maranhão para enfrentar o Cordino também neste sábado (22), às 15h, no Estádio Leandrão, em Barra do Corda.

GRUPO A3

No grupo A3, a situação está bem mais embolada. O Pacajus, que está na terceira posição com 22 pontos, pode terminar a primeira fase tanto na liderança quanto eliminado, visto que a diferença entre os times é extremamente pequena. Entre o líder Nacional/PB e o quarto colocado Potiguar/RN a diferença é de apenas um ponto.

Legenda: Tabela de classificação do Grupo A3. Foto: Reprodução / CBF

Dependendo apenas de si, o Pacajus enfrenta o Campinense/PB neste domingo (23), às 18h, no Estádio Amigão, em Campina Grande, no interior paraibano. Uma vitória confirma a classificação do Índio do Vale do Caju para a próxima fase. Já em caso de empate ou derrota, a equipe de Vladimir de Jesus vai ter que secar Potiguar/RN, que recebe o líder Nacional/PB, e Santa Cruz/PE, que enfrenta o Iguatu fora de casa, equipes que vem logo abaixo na tabela e ainda têm chances de classificação.

O Iguatu está eliminado, mas pode ter um papel fundamental na decisão desse grupo. Como citado no parágrafo anterior, o Azulão do Centro-Sul vai receber o tradicionalíssimo Santa Cruz/PE, no Estádio Morenão, também no domingo (23), às 18h.

Somente a vitória interessa para o time pernambucano continuar sonhando com a classificação e a equipe comandada por Washington Luiz pode acabar com esse sonho e, de quebra, ainda ajudar o Pacajus a garantir sua classificação. Basta um empate nessa partida que o time da Região Metropolitana de Fortaleza já estará classificado.