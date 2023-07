Ferroviário não perdeu na Série D e possui o melhor aproveitamento entre as quatro divisões

O Ferroviário tem o melhor aproveitamento entre todos os times que disputam as quatro divisões nacionais. Na Série D, o Tubarão da Barra venceu nove e empatou dois dos 11 jogos que realizou, totalizando 29 pontos e um aproveitamento de 87%. Até mesmo o Botafogo, líder disparado da Série A, está atrás do Ferrão nesse quesito. A equipe carioca soma 84% dos pontos disputados.

A campanha do time de Paulinho Kobayashi na Série D é mais do que consistente. O Peixe é líder tanto do Grupo 2 quanto da classificação geral da competição. Na disputa, quem mais se aproxima é a Portuguesa/RJ, líder do Grupo 6 com 24 pontos e um aproveitamento de 72% nas mesmas 11 rodadas.

Mesmo em divisões acima, como as Séries B e C, o Ferroviário segue levando vantagem. Na Série B, o Sport é o líder com 31 pontos em 14 partidas e tem 73% de aproveitamento. Já na Série C, o Amazonas conquistou 72% dos pontos disputados e soma 24, em 11 jogos, se garantindo na liderança do torneio.

PRÓXIMO JOGO

O Ferroviário voltará a campo para buscar aumentar ainda mais o seu aproveitamento no sábado (08), diante do Tocantinópolis/TO, às 16h, no Estádio Ribeirão.