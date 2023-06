Iguatu empata fora de casa com o Campinense e soma mais um ponto na Série D

Na noite desta terça-feira (20), o Iguatu entrou em campo para enfrentar o Campinense/PB, fora de casa, e ficou no empate sem gols. Com o resultado conquistado no Estádio Amigão, em Campina Grande, o Azulão do Centro-Sul segue na 7ª posição do Grupo A3 da Série D, com 10 pontos ganhos em 9 jogos. A diferença para o G-4 é de apenas três pontos.

Próximo Jogo

Na próxima rodada, o Iguatu enfrentará o Globo/RN, no dia 28, às 19h, no Estádio Morenão. A partida será válida pela 10ª rodada da Série D 2023.