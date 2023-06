Série D: Atlético e Caucaia vencem seus jogos, enquanto Pacajus é derrotado

Com a paralisação das Séries A e B para a Data FIFA, a Série D ficou responsável por movimentar esta quarta-feira (14) com muito futebol. Pela competição, tivemos quatro equipes cearenses em campo. Além da vitória do Ferroviário, Atlético e Caucaia também conquistaram resultados positivos. Já o Pacajus, que era líder do seu grupo, perdeu fora de casa e deixou a liderança.

Atlético

Jogando fora de casa, diante do Fluminense/PI, o Atlético Cearense não se intimidou e aplicou uma goleada de 3 a 0 sobre o rival. Os gols do jogo foram marcados por Ari, Geilson e Ewerton Potiguar. Com o resultado, a Águia ocupa a 5ª posição do Grupo A2, com 10 pontos ganhos em oito jogos disputados.

O próximo jogo do time da Lagoa Redonda será no domingo (18), às 15h, diante do Cordino/MA, no Estádio Domingão, em Horizonte.

Caucaia

O Caucaia enfim conquistou sua primeira vitória na Série D de 2023. Diante do Parnahyba/PI, no Estádio Raimundo de Oliveira, a equipe do treinador Roberto Carlos viu o adversário desperdiçar um pênalti, ainda na primeira etapa, e foi eficiente para, na segunda etapa, marcar duas vezes em sequência e garantir o seu primeiro resultado positivo na quarta divisão.

Os gols da partida foram marcados por Bravo e Zazá. O resultado deixa o Tricolor em 6º lugar do Grupo A2, com oito pontos ganhos em oito jogos.

A vitória também dá moral para a equipe da região metropolitana de Fortaleza que volta a campo neste próximo sábado (17). Diante do Maranhão, às 16h, no Estádio Castelão, em São Luís, a Raposa tentará conquistar sua segunda vitória seguida na competição.

Pacajus

O Pacajus foi a única equipe cearense que não venceu nesta quarta-feira (14). Diante do Nacional de Patos/PB, no Estádio José Cavalcanti, em Patos, o Cacique do Vale do Caju até jogou bem e chegou a marcar duas vezes, mas teve ambos os gols anulados pela arbitragem.

A equipe da casa aproveitou e venceu o jogo pelo placar mínimo com o gol marcado por Léo Cereja. Com o 1 a 0 desfavorável, a equipe de Vladimir de Jesus caiu para a 2ª posição do Grupo A3, com 14 pontos ganhos em oito jogos.

O Pacajus volta a entrar em campo no sábado (17), às 19h, diante do Santa Cruz, que agora está na liderança da chave no Estádio João Ronaldo.