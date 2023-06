Ferroviário x Maranhão pela Série D: confira onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário recebe o Maranhão nesta quarta-feira (14), às 20 horas no estádio Presidente Vargas, pela 8ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O Tubarão da Barra busca sua 7ª vitória pelo Grupo 2, no qual é líder com 19 pontos. Já o time maranhense é o 3º colocado com 10 pontos.

A equipe de Paulinho Kobayashi está praticamente classificada para a 2ª Fase com os 19 pontos, já que tem 12 pontos de vantagem para o 5º colocado, o Atlético Cearense. O Tubarão da Barra empatou em 1 a 1 com o Maranhão fora de casa na rodada anterior, perdendo os 100% de aproveitamento, mas em casa, diante da torcida, busca vencer e encaminhar a classificação.

Reforço e desfalques

O Ferrão conta com o reforço do volante Cesar Sampaio, mas terá os desfalques de Ciel e Tarcísio estão entregues ao departamento médico.

ONDE ASSISTIR

Rádio Verdes Mares e FSPORTStv

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ferroviário:

Douglas Dias, Wesley, Éder Lima, Alisson, Lincoln, Mattheus Silva, Marconi, Vinícius Paulista, Deisinho, Abner, Kiuan. Técnico: Paulinho Kobayashi

Maranhão:

Moisés, Franklin, Maicon, Edson Fernando, Carlos Gabriel, Cavi, Vander, Fabrício Pereira, Jorge Rocha, Ronald Camarão e Rafael Teixeira. Técnico: Roberto Carlos

FICHA TÉCNICA

Local: Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 14 de junho, 20h (de Brasília)

Árbitro: Daniel da Cunha Oliveira Filho - MG

Assistentes: Anderson da Silva Rodrigues - CE e Camila Ferreira de Sousa - CE