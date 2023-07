Ex-Ceará e Fortaleza, Pio deve ser o novo reforço do Pacajus para a Série D

Com passagens por Ceará e Fortaleza, o meia Pio está de volta ao futebol cearense. O jogador de 35 anos está perto de ser anunciado como o novo reforço do Pacajus. Ele chega para a continuação da Série D até o fim da Taça Fares Lopes. Faltam apenas detalhes para o acerto, que deve ocorrer ainda neste domingo (9).

Pio deve se apresentar ao Cacique do Vale do Caju na tarde dessa segunda-feira. O jogador cearense estava no Fluminense-PI, onde conquistou o título estadual em 2022. Ele deixou a equipe ainda no mês de maio deste ano.

Com o Tricolor do Pici, ele conquistou os estaduais de 2015 e 2016. Vestindo a camisa alvinegra, ele venceu o Cearense de 2018. Ao todo, no currículo, são oito titulos: cinco estaduais e três nacionais.

O Pacajus é o líder do Grupo 3 da Série D. A equipe soma 21 pontos e busca classificação para a próxima fase. Em jogo da 12ª rodada, neste spabado (9), a equipe venceu o Iguatu por 4 a 1. O próximo desafio será diante do Sousa, no Ronaldão.

TÍTULOS CONQUISTADOS

ESTADUAIS

2014 - Campeonato Paraibano (Botafogo-PB)

2015 - Campeonato Cearense (Fortaleza)

2016 - Campeonato Cearense (Fortaleza)

2018 - Campeonato Cearense (Ceará)

2022 - Campeonato Piauiense (Fluminense-PI)

NACIONAIS