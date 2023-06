Série D: torcedores jogam X1 no intervalo da partida entre Potiguar de Mossoró e Pacajus; vídeo

Uma cena inusitada chamou atenção no intervalo do jogo entre Potiguar de Mossoró e Pacajus, pela Série D do Campeonato Brasileiro. Torcedores bateram uma bolinha, no X1, no campo enquanto a partida não recomeçava, no Estádio Nogueirão (RN), nesta terça-feira (27). A cena viralizou nas redes sociais. O momento foi promovido pela diretoria do time anfitrião.

“A gente fez com quatro torcedores. Os vencedores dos dois primeiros jogos fariam um outro jogo como final. Eles ganharam brindes como participação, e o vencedor geral ganhou uma bola oficial. Os quatro sócios participaram e aprovaram bastante a ideia”, disse o vice-presidente do clube, Alexandre Tavares.

O cearense Jares Oliveira, natural de Icapuí, mora na cidade de Mossoró há 30 anos e foi um dos participantes. No vídeo, publicado pelo clube nas redes sociais, Jares perde a bola para o outro torcedor. O adversário quase fez o gol, mas caiu antes de mandar na trave. Aí foi a vez do cearense se recuperar e sair em busca de marcar o dele. No entanto, também caiu na grama. Ainda tentou chutar enquanto estava deitado, mas o lance foi longe do gol.

“Foi uma brincadeira organizada pelo clube. Eu sou ex-atleta amador. Eu já estava cansado, aí fui aumentar o passo quando o cara caiu. Não aguentei e caí também. Estou totalmente fora de forma. Joguei muito futebol de salão”, disse o torcedor de 60 anos.

O Pacajus foi derrotado pelo Potiguar de Mossoró por 5 a 1, em jogo da 10ª rodada da quarta divisão, na noite desta terça-feira (27). Edson marcou o único gol do Pacajus. Fernando Victor, Marcos Souza, Fernando Victor, Wilson e Lucas Serafini balançaram as redes para o adversário.

O time cearense está em quarto lugar do Grupo 3, com 15 pontos. Com a mesma pontuação, mas com melhor saldo de gols, o grupo de Mossoró está em terceiro. O próximo desafio do Cacique do Vale será diante do Globo-RN, no domingo (2), no Estádio Barretão, na casa adversária. Já o Potiguar encara o Iguatu neste sábado (1), no Morenão.