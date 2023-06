Líder da Série D, Ferroviário tem melhor defesa e 2º melhor ataque da competição

O Ferroviário conquistou a nona vitória em 10 jogos na Série D do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (28), ao vencer de virada o Atlético-CE, no Estádio Presidente Vargas. O Tubarão da Barra foi o primeiro time a se classificar para o mata-mata, restando ainda quatro rodadas para o fim da Primeira Fase, e tem a melhor campanha entre os 64 times que disputam a competição.

A equipe comandada por Paulinho Kobayashi tem nove vitórias e um empate em 10 jogos disputados na Primeira Fase. Apesar de não ter jogado no fim de semana, o Ferrão garantiu a vaga na Segunda Fase após o empate entre Tocantinópolis e Caucaia, ainda no sábado.

“É sempre bom ganhar. Falo para os atletas que nós temos que nos acostumar com a vitória. A vitória nos motiva a cada jogo, na sequência daquilo que estamos produzindo. Dá confiança para os atletas. Então, quando a gente consegue uma vitória a cada jogo, o adversário vai vir para tentar quebrar essa invencibilidade. E o nosso nível de concentração tem que ser muito maior. Fico feliz com mais essa vitória e temos que ter os pés no chão e continuar trabalhando”, avaliou o técnico.

Dos 64 times que disputam o torneio, o Peixe é um dos três que seguem invictos no torneio nacional. Até a 10ª rodada, o grupo soma 28 pontos, com nove vitórias e um empate. Além dele, apenas Retrô e Ceilândia não perderam no torneio. A equipe coral tem o 2º melhor ataque do torneio, com 20 gols. É superado apenas pela Portuguesa-RJ (22). Com 5 gols, Alisson é o artilheiro do time na competição.

Não por acaso a equipe aplicou a terceira maior goleada da competição, o 6 a 0 diante do Parnahyba (PI). Outro ponto de destaque na equipe é o setor defensivo. O grupo coral tem a defesa menos vazada, com apenas 3 gols sofridos.

O Ferroviário, que é nove vezes campeão estado e chegou ao vice do Cearense 22 vezes, segue na briga para voltar à Série C. Apesar de já classificada para o mata-mata, o time ainda tem quatro rodadas da Primeira Fase pela frente. O próximo desafio será diante do Caucaia, neste domingo (2), a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Raimundão.