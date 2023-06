Opinião: Ter a maior pontuação até os mata-matas da Série D precisa ser objetivo para o Ferroviário

No último sábado (17), o Ferroviário se garantiu matematicamente na 2ª Fase da Série D ao vencer pela 10ª rodada. A classificação com 5 rodadas de antecedência mostra a força coral na competição, mas a equipe de Paulinho Kobayashi não pode relaxar.

Isso porque, com 25 pontos, o Ferrão lidera a classificação geral e a pontuação será muito importante nas disputas dos mata-matas, que são três até o acesso. Ter a maior pontuação fará com que o time coral enfrente sempre um adversário mais fraco e decidindo sempre em casa.

E decidir em casa para o Ferrão seria muito relevante, já que até o momento, o time tem 100% de aproveitamento após 5 jogos diante da torcida. São 5 vitórias, com 13 gols marcados e apenas um sofrido

Caminho nos mata-matas

Já para a 2ª Fase, garantindo a liderança do Grupo 2, o Tubarão da Barra enfrentaria o 4ª do Grupo 1 e faria o 2º jogo em casa.

Nas Oitavas de Final, caso avance, enfrentaria o vencedor entre o 2º do Grupo 3 e o 3º do Grupo 4, também decidindo em casa.

E nas quartas de final, no confronto do acesso para a Série C, quando restarem apenas oito times, os confrontos são definidos de acordo com as pontuações conquistadas pelos clubes até esse momento da competição. A agremiação com a melhor classificação geral enfrenta o oitavo; o segundo pega o sétimo; o terceiro duela com o sexto; e o quinto encara o sexto. Ou seja, se o Ferrão chegar lá e mantiver a melhor pontuação, enfrentaria o 8º e jogando a 2ª partida, a decisiva para o acesso, diante de sua torcida.

Confira os líderes de cada grupo e adversários do Ferrão na 'luta' pela classificação geral

GRUPO 2

Ferroviário (25 pontos)

GRUPO 6

Portuguesa-RJ (22 pontos)

GRUPO 1

Nacional-AM (20 pontos)

GRUPO 4

Retrô (19 pontos)

GRUPO 3

Santa Cruz (18 pontos)

GRUPO 8

Hercílio Luz (18 pontos)

GRUPO 5

Ceilândia (17 pontos)

GRUPO 7

Patrocinense (17 pontos)

Ainda com 15 pontos em disputa, o Ferrão tem como adversários mais fortes, seja pela pontuação e pelo futebol apresentado, Portuguesa/RJ, Nacional-AM e Retrô.