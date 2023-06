Ferroviário x Atlético/CE pela Série D: confira onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário enfrenta o Atlético Cearense nesta quarta-feira (28), às 19 horas no PV, pela 10ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

Já classificado para a 2ª Fase como líder do Grupo 2 com 25 pontos, o Tubarão da Barra busca a melhor campanha geral nas 5 rodadas finais para decidir em casa nos mata-matas. Já o Atlético, é o 3º do Grupo com 13 pontos e luta pela classificação.

Ciel ainda fora

O técnico Paulinho Kobayashi convocou 23 atletas para a partida. O volante Vinícius Paulista volta a ser opção para o técnico Paulinho Kobayashi. Os atletas Ciel e Tarcísio seguem em transição com o departamento médico.

Palpites



inter@

Onde Assistir

A partida terá transmissão da F.SportsTV

Prováveis escalações



Ferroviário

Douglas Dias, Wesley, Éder Lima, Alisson, Lincoln, Mattheus Silva, Vinícius Paulista, Marconi, Deysinho, Abner e Bruno Gonçalves. Técnico: Paulinho Kobayashi

Atlético Cearense

Jhones, Dieguinho, Zé Augusto, Pedro, Igor, Digão, Weslley Santos, Dindê, Geilson Almeida, Ewerton Potiguar e João Guilherme. Técnico: Michel Lima

Ficha técnica | Ferroviário x Atlético Cearense

Local: Presidente Vargas

Data: 27/06/2023

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Alberth Antonio Arruda Belino da Costa - MT

Assistentes: José Moracy de Sousa e Silva - CE e Zaqueu Eleuterio Linhares - CE