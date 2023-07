Ferroviário recebe Troféu Campeões da Solidariedade pela arrecadação de alimentos em dias de jogo

, na, no, oem alusão aque o clubefez àcom a

Na oportunidade, estiveram presentes Aderson Maia Jr, presidente do Tubarão da Barra, o diretor-social Flavio José e a diretora da LBV, Stella Souza, que, juntamente com as crianças da LBV, fizeram a referida homenagem.

"Temos nos dedicado incansavelmente para contribuir com essas famílias e crianças que precisam desse olhar diferenciado. Está no nosso DNA essa forma de fazer o bem, para nós o futebol vai além das 4 linhas. Hoje, diante dessa homenagem, nosso compromisso se revigora", pontua Aderson Maia Jr.

Legenda: Ciel e Douglas também recepcionaram as crianças durante o momento. Foto: Roger Holanda / Ferroviário AC

Vale ressaltar que o Ferroviário também, como parte das suas ações sociais, proporciona o deslocamento dos seus torcedores (mediante definição de data e bairro) para o estádio através de ônibus fretados pela diretoria.