Em grande fase na Série D, Ferroviário faz promoção de ingressos contra o Parnahyba-PI

Em grande fase na Série D do Campeonato Brasileiro, com 5 vitórias em 5 jogos e líder absoluto do Grupo 2 com 15 pontos, o Ferroviário anunciou promoção de ingressos para jogo contra o Parnahyba-PI, na quarta-feira (7), às 20 horas no PV.

O valor é de meia-entrada para todos, com a arquibancada sendo (R$ 25 + 1kg de alimento) e a cadeira (R$ 30 + 1kg de alimento).

O kg de alimento deve ser não perecível e entregue no próprio estádio, no dia do jogo, junto às catracas de entrada. Crianças de até 12 anos não pagam ingresso.

Legenda: O Ferroviário é o único clube da Série D com 100% de aproveitamento, liderando o Grupo 2 com 5 vitórias em 5 jogos Foto: Lenílson Santos / Ferroviário



Onde comprar?

O torcedor pode comprar em efolia.com.br ou presencialmente na sede do clube, na Barra do Ceará, em horário comercial. As vendas também ocorrerão na bilheteria do PV, no dia do jogo, a partir das 18h.

Os sócios do time coral já podem fazer o check-in.



Reforço

Nesta segunda-feira (6), o Ferroviário anunciou a contratação do atacante Bruno Gonçalves, de 29 anos, ex-Oeste.