Ferroviário tem mesma distância para o G8 e para o Z4 da Série C após dez rodadas

O Ferroviário faz uma campanha equilibrada na Série C do Brasileirão 2024 após dez rodadas disputadas. O Tubarão da Barra está atualmente na 11ª posição na tabela, a cinco postos da zona de classificação para a próxima fase e a cinco pontos do Z-4.

Legenda: Jogadores do Ferroviário durante jogo da Série C Foto: Lenilson Santos/Ferroviário

Em dez jogos disputados pelo Ferrão na Série C, são três vitórias, dois empates e cinco derrotas, com dez gols marcados e 20 sofridos, resultando um saldo negativo de -10. O aproveitamento total do time na competição é de 36%.

Após empatar na noite da última quarta-feira (26) com a Ferroviária, o Ferroviário volta as suas atenções para o Remo, seu próximo adversário. As equipes se enfrentam em Belém (PA) no próximo sábado (29), às 19h30, no estádio Baenão.