Ferroviário x São José: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário entra em campo nesta quarta-feira (19), às 19h, contra o São José, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), em jogo atrasado da 4ª rodada da Série C.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: DAZN, Nosso Futebol +

PALPITE PARA O JOGO

COMO CHEGA O FERRÃO

O Tubarão da Barra vem de duas derrotas seguidas, ambas fora de casa, para Botafogo/PB e Athletic/MG. Agora, diante da torcida, o Ferrão joga buscando a recuperação na Série C.

O Tubarão da Barra é o 15º com 7 pontos, e está perto do Z4. O adversário, o "Zequinha", é o último colocado com apenas 4 pontos, mas só realizou 6 jogos, tendo duas ou até 3 partidas a menos que os adversários.

Para este duelo, o Ferroviário contará com o retorno de peças-chave do elenco. O atacante Ciel, que havia sido poupado na última partida, após desconforto na coxa e agora está confirmado para o jogo. Além dele, o zagueiro Alisson e o lateral Igor Dutra, que cumpriram suspensão automática, também estão de volta ao time.

Entretanto, o treinador Paulinho Kobayashi terá uma baixa para a partida: o volante Lincoln está fora do jogo após receber o terceiro cartão amarelo na última rodada.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ferroviário:

Douglas Dias, Igor Dutra, Alison, Willian Rocha, Mattheus Silva, Ralph, Wilker, Romarinho, Marcelinho, Vinícius Alves e Ciel. Técnico: Paulinho Kobayashi

São José/RS

Fábio Rampi, Fredson, Jadson, Marcílio, Nonato, Rafael Carrilho, Gabriel Lima, Marcos Calazans, Renê, Matheuzinho e Gabriel Silva. Técnico: Pingo

Ferroviário x São José/RS | Ficha Técnica

Competição: 4ª rodada da Série C do Brasileirão 2024 (jogo atrasado)

Local: Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 19/06/2024

Árbitro: Daniel Alejandro Hidalgo Blanco - RR

Assistente 1: Helcio Araujo Neves - PA

Assistente 2: Marcio Duarte dos Santos - RR