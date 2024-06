Kobayashi mantém objetivo de permanência na Série C para o Ferroviário e elogia Ciel

O Ferroviário venceu jogo atrasado pela 4ª rodada da Série C, batendo o São José/RS na última quarta-feira no PV por 3 a 2 e subiu na tabela. O Tubarão da Barra chegou aos 10 pontos, e na 11ª colocação, está 2 pontos do G8, que dá vaga na 2ª Fase.

O treinador coral, técnico Paulinho Kobayashi avaliou a vitória e mesmo próximo do G8, ainda mantém o objetivo inicial, que é de permanência na Série C. O Ferrão tem 4 pontos de vantagem para o Caxias, time que abre o Z4.

"Sempre vitória é bom ne? A gente fica feliz em somar mais 3 pontos e se afastar mais da zona de rebaixamento. Enquanto não tiver a certeza de deixamos o clube na Série C, vamos estar sempre brigando desta maneira. Na humildade, sabendo que precisa melhorar ainda, jogar futebol e marcar pontos".

Pontuação

O treinador avaliou a luta pela permanência e projetou a pontuação para o objetivo:

"Está equilibrado. As equipes debaixo começaram a ganhar. Acredito que com 22 pontos a gente consiga se livrar. Mas vai depender do que a competição vai nos levar. Há um equilibrio e quando as equipes entenderem que estão brigando para não cair, para sair de lá, vai aumentar a pontuação".

Elogio

O treinador coral elogiou a equipe e o experiente Ciel, que voltou a marcar pelo time após 9 jogos.

"A gente triste quando joga bem e não vence, e quando a vitória vem a gente fica satisfeito. Pra mim quando vence joga bem. Sobre o Ciel, ele se cobra demais, isso atrapalha um pouco. E ele deu um passe, fez o gol. E acredito que ele nunca deixou de jogar bem, tem nos ajudado bastante, se entrega e não à toa é nosso capitão pela liderança e pela entrega ao clube. Sem dúvida ele vai marcar mais gols, dar passes e nos ajudar".

O Tubarão da Barra volta a jogar no dia 26, contra a Ferroviária, no Presidente Vargas, às 21 horas.