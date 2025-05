Ferroviário perde para o Treze pela Série D do Brasileirão e segue sem vencer fora de casa

O Ferroviário foi derrotado pelo Treze/PB, na tarde deste domingo (18), no Estádio Amigão, em João Pessoa. O Tubarão da Barra ocupa a quinta colocação do grupo A3 na Série D do Campeonato Brasileiro, com 6 pontos ganhos.



A Cobra Coral segue sem vencer fora de casa na competição. São 2 vitórias, sobre Santa Cruz/RN e Horizonte, e 3 derrotas longe dos seus domínios, para Central/PE, Sousa/PB e Treze/PB.



O próximo duelo da equipe cearense será no Estádio Presidente Vargas, frente ao América/RN, no domingo (25), às 17h.