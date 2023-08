Ferroviário perde na Fares Lopes e encerra sequência de 20 jogos sem derrotas

O Ferroviário perdeu a invencibilidade de 20 jogos na temporada. A equipe comandada por Paulinho Koabayashi foi derrota por 2 a 0 pelo Pacajus. O jogo de ida, válido pela semifinal da Taça Fares Lopes, ocorreu nesta quarta-feira (9). André Casaco e Alan Fabrício marcaram os tentos da noite no Estádio João Ronaldo.

"Não acabou a competição, como falei para os atletas. (...) Nossa equipe tem condições e qualidade para poder reverter essa situação na quarta-feira. Nós temos que ter tranquilidade. A última derrota, fora essa, foi para o Fortaleza, 4 a 0, de lá para cá nós não perdemos mais. Acredito que nossa equipe, com isso, vai se motivar a não perder novamente. Não podemos baixar a cabeça. Acho que foi na hora certa dentro dos 180 minutos. Pior seria se fosse no último jogo. Como nós temos chances, não podemos desanimar", disse o técnico.

Apesar da derrota, Kobayashi enaltece o feito de manter o time com 20 jogos sem derrotas. Ao todo, foram 14 vitórias e seis empates entre a Série D do Campeonato Brasileiro e a Taça Fares Lopes.

"É uma marca que, na verdade, eu não estava computando pois pensava só em manter a invencibilidade e classificar. É uma marca expressiva. Parabenizo os jogadores porque até aqui eles conseguiram fazer um bom jogo, apesar de ter feito uma equipe bem mesclada. Acredito que todos eles teriam capacidade e qualidade para conseguir a vitória aqui. Não tem nada perdido. É manter o mesmo foco que nós temos, que tem mais uma decisão de 180 minutos no domingo. Não podemos deixar que isso venha a abalar o que construímos até aqui. Vamos pensar na Série D, que nosso objetivo também é o acesso", completou o treinador coral.

As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (16), a partir das 20 horas (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas. Mas, agora, o Tubarão da Barra volta as atenções para a Série D. O time entra em campo neste domingo (13), quando enfrenta o Nacional (PB) no primeiro duelo das oitavas de final. A partida será às 16h (de Brasília), no Estádio Zé Cavalcanti, em Patos.

SEQUÊNCIA DE INVENCIBILIDADE DO FERROVIÁRIO EM 2023: