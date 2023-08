Ferroviário e Atlético terão paraibanos pela frente na Série D; veja classificados e confrontos

A segunda fase da Série D chegou ao fim e dois times cearenses, dos três que estavam na disputa, avançaram para as oitavas de final. Ferroviário e Atlético Cearense foram dominantes e na soma dos dois jogos bateram os seus adversários - Princesa do Solimões/AM e Águia de Marabá/PA - por 4 a 1.

Com isso, as duas equipes já sabem quais serão os próximos confrontos. O Ferroviário vai enfrentar o Nacional de Patos, da Paraíba, enquanto o Atlético disputará a vaga no mata-mata decisivo com o Sousa, também da Paraíba.

De acordo com o regulamento, o Tubarão da Barra, por ter a melhor campanha da competição, vai decidir o confronto novamente dentro de casa. Já o Atlético terá caminho inverso ao da segunda fase: abre o duelo em casa e decide no interior paraibano.

VEJA TODOS OS CONFRONTOS DAS OITAVAS Ferroviário x Nacional de Patos/PB

Sousa/PB x Atlético Cearense

Nacional/AM x Bahia de Feira/BA

Retrô/PE x Maranhão

Ceilândia/DF x Caxias/RS

Portuguesa/RJ x Patrocinense/MG

Athletic/MG x Camboriú/SC

Anápolis/GO x Ferroviária/SP (Times à esquerda decidem em casa) CONFIRA AS DATAS PREVISTAS PARA O MATA-MATA DA SÉRIE D

segunda fase: 29 e 30 de julho a 5 e 6 de agosto

terceira fase (oitavas de final): 12 e 13 de agosto a 19 e 20 de agosto

quarta fase (quartas de final): 26 e 27 de agosto a 2 e 3 de setembro

quinta fase (semifinal): 6 de setembro a 10 de setembro

sexta fase (final): 16 de setembro e 23 de setembro