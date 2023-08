'Zagueiro-artilheiro': Alisson, do Ferroviário, se espelha em dupla do Palmeiras

Autor de um dos três gols do Ferroviário na vitória coral sobre o Princesa do Solimões-AM, sábado (5), pela Série D do Brasileiro, o zagueiro Alisson chegou a nove tentos marcados em 2023 e é o vice-artilheiro do Tubarão da Barra (empatado com Erick Pulga, hoje no Ceará) na temporada.

O camisa 3, inclusive, quer marcar pelo menos mais dois gols nos jogos que o Ferroviário têm pela frente e assim cumprir uma meta que estabeleceu para ele mesmo no fim do ano passado, ao observar os números de dois defensores do Palmeiras.

Alisson Zagueiro do Ferroviário em entrevista ao Jogada 1º Tempo "Ano passado, quando acabou o Campeonato Brasileiro, fui pesquisar e vi que o Gustavo Gómez e o Murilo tinham feito, cada um, onze gols. Falei: 'rapaz, um zagueiro fazer onze gols na temporada é uma quantidade muito boa’, então coloquei como objetivo também conseguir fazer dez ou onze gols. Até agora estou com nove e espero bater essa meta"

Aos 28 anos e com passagens por outros nove clubes, Alisson não tinha, no entanto, a característica de ser um “zagueiro-artilheiro” antes de vestir a camisa coral. O defensor explicou, no entanto, que já havia marcado alguns tentos antes e apenas aperfeiçoou o fundamento.

"Eu nunca tinha feito tantos gols como agora no Ferroviário, porém em outros clubes que passei fiz alguns gols, até no Floresta também, mas a questão mesmo é das oportunidades. Sempre tive essa capacidade de ataque de bola, às vezes não conseguia marcar, a bola iara para fora, o goleiro pegava, batia na trave, e nesse ano comecei a aprimorar mais um pouco o cabeceio para dentro dentro gol", contou o camisa 3, que revelou ter Thiago Silva como inspiração.

Diferentemente de Gustavo Gómez e Murilo, que precisam de 60 e 57 partidas para fazer onze gols, cada, em 2022, Alisson já marcou nove com apenas 23 jogos disputados pelo Ferrão.

Leia Mais Jogada Ferroviário e Atlético terão paraibanos pela frente na Série D; veja classificados e confrontos

Defesa coral

Titular da equipe coral na Série D, Alisson contribui diretamente também para a solidez defensiva do time comandado por Paulinho Kobayashi. Em 16 jogos na última divisão nacional, o Tubarão sofreu apenas sete gols e ficou nove jogos com as redes intactas.

"Desde o início da Série D, conversamos que não tomaríamos muitos gols. Um dos princípios das equipes que conseguem ter esse acesso (para a Série C do Brasileiro) é não tomar muitos gols e é isso que a gente vem fazendo", disse o camisa 3.

Além da quarta divisão do Brasileiro, o Ferroviário também disputa a Taça Fares Lopes, que dá ao campeão vaga na Copa do Brasil de 2024, algo que o time da Barra do Ceará ainda não possui. Está nas metas do time coral, assim como o acesso para a Série C, a conquista do título do torneio local, segundo afirmou Alisson.

Na Fares Lopes, o Tubarão vai encarar o Pacajus na semifinal, em partidas marcadas para os dias 9 e 16 de agosto.