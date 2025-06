Ferroviário faz promoção de ingressos para duelo contra o Treze-PB; confira

O Ferroviário abriu check-in e iniciou venda de ingressos com preço promocional para o duelo contra o Treze-PB. As equipes se enfrentam em mais uma rodada da Série D do Brasileiro. O Tubarão da Barra busca voltar ao G-4 do Grupo A3.

A promoção dos ingressos é válida somente para o setor laranja. No sábado, dia do jogo, o ingresso volta ao valor normal. Os sócios-torcedores podem fazer check-in no site sociocoral.com.br.

O Tubarão da Barra está em quinto na tabela, com 12 pontos somados. Já o adversário paraibano está em sexto, com nove. As equipes se enfrentam no Estádio Presidente Vargas, no sábado (28), a partir das 17h30 (de Brasília).

PONTOS DE VENDA:

- Vila Olímpica Elzir Cabral

Rua Dona Filó, 650 – Barra do Ceará

- Shopping Prohospital

Av. Desembargador Moreira, 1337 - Aldeota

Rua Barão do Rio Branco, 1847 - Centro

Av. Bezerra de Menezes, 2275