Ferroviário contrata Ranielle Ribeiro para tentar permanecer na Série C

Horas depois da saída de Paulinho Kobayashi, o Ferroviário acertou com um novo técnico para o restante da temporada. O Tubarão da Barra contratou Ranielle Ribeiro, que estava no ASA-AL.

O novo comandante coral chega à sede do clube nesta quarta-feira (7) e dá início aos trabalhos visando a partida contra o Caxias-RS, sábado (10), no Estádio Centenário. A missão de Ranielle é deixar o Ferroviário na Série C do Brasileiro e tem três jogos pela frente.

Além da Série C, o Ferroviário vai disputar também a Copa Fares Lopes no segundo semestre, em busca de uma vaga na Copa do Brasil de 2025. Ranielle fica para comandar o Peixe no torneio local independentemente dos resultados na Terceirona.

O novo treinador trará com ele um preparador físico. Ranielle acertou rapidamente com o Ferrão porque encerrou vínculo com o ASA no domingo, quando o time alagoano caiu na Série D para o Treze-PB.

Ranielle é um desejo antigo da diretoria coral, que já contactou o profissional em outros momentos. Será o primeiro trabalho dele, que tem 44 anos, como técnico no futebol cearense. Entre 2005 e 2006 ele passou pelo Ceará, mas como preparador físico.