Ferroviário anuncia saída do técnico Tiago Zorro

O Ferroviário anunciou nesta segunda-feira (14), a saída do técnico Tiago Zorro. O português deixa o clube após a derrota por 2x0 para o Horizonte no domingo (13), pela Série D do Campeonato Brasileiro.

Tiago Zorro treinou o Ferroviário em 33 partidas, vencendo 12 jogos, empatando 7 e perdendo 14.

Com ele, o Ferroviário foi semifinalista do Campeonato Cearense e foi até as quartas da Copa do Nordeste. Na Série D, a equipe caiu de rendimento e não vence há 4 rodadas.

O time está em 5º com 14 pontos no Grupo A3, restando apenas duas rodadas para o fim da 1ª Fase.

A equipe ainda enfrenta o Santa Cruz/RN no dia 19 fora de casa e o Central/PE no dia 27, por uma vaga na 2ª Fase.