Ferroviário anuncia mais 4 reforços para 2025; Veja quem são

O Ferroviário anunciou mais 4 primeiros reforços para a temporada 2025. Após anunciar o técnico português Tiago Zorro e os três primeiros reforços na semana passada, o Ferrão anunciou outros jogadores no último dia 28.

O Tubarão da Barra anunciou o goleiro João Vitor, o zagueiro Lucas Ramires, o volante Willyan Maranhão, e o atacante Christan Eto’o.

Com 25 anos, o goleiro já atuou pelo Brusque/SC, Nacional de Uberaba/MG e São Raimundo/RR.

Com 22 anos, o zagueiro já defendeu as cores do Esportivo e do Juventude, ambos do Rio Grande do Sul. Nas duas últimas temporadas, o atleta atuou no futebol ucraniano, defendendo o Vorskla.

O volante e 27 anos, tem passagem por clubes como Paysandu/PA, Aparecidense/GO e Imperatriz/MA, trazendo experiência ao meio-campo da equipe coral.

O atacante, de 22 anos, conta com passagem pelo CRB/AL e seu último clube foi o Monte Azul/SP.

Pré-Temporada e estreia

A equipe se apresentou para 2025 no última quarta-feira (11) para treinos fisicos, mas já fez treinos com bola.

O Tubarão da Barra está na Pré-Copa do Nordeste e entra em campo dia 4 de janeiro, pela 1ª Fase de mata-mata, em jogo único, contra o Santa Cruz de Natal/RN, às 18h30 no PV. Se avançar, o Ferroviário vai para o 2º mata-mata, que dá vaga na fase de grupos.

O Peixe estreia no Campeonato Cearense em casa, no dia 19, às 18h30 contra o Horizonte.