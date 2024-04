Ferroviário acerta contratação de meia-atacante destaque do campeão do Paulistão A2

O Ferroviário acertou a contratação do meia-atacante Felipe Barreto, mais conhecido como Felipinho, para a disputa da Série C do Brasileirão. O jogador de 26 anos foi o artilheiro do Velo Clube no título da Série A2 do Campeonato Paulista 2024, com oito gols.

A contratação foi finalizada no final da tarde da última terça-feira (16) e, de acordo com apuração do Diário do Nordeste, o meia-atacante chega nesta quarta (17) em Fortaleza (CE) para finalizar trâmites burocráticos e assinar o seu contrato com o Tubarão da Barra.

Felipinho vestiu a camisa da Ferroviária em 2023 e inclusive enfrentou o Ferroviário na final da Série D do Brasileirão 2024, conquistada pelo Tubarão da Barra. Ele acumula ainda passagens por Rio Branco/SP e América-RN, entre outros.

Atuando com a camisa do Velo Clube, o meia-atacante foi eleito para a seleção da Série A2 do Campeonato Paulista 2024. Ele marcou oito gols em 21 partidas disputadas, sendo o grande destaque do título e do acesso da equipe para a elite do Paulistão.