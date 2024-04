‘Jantar da Arrancada’ do Ferroviário tem reforço, nova camisa e apresentação do elenco para Série C

O Ferroviário promoveu na noite desta terça-feira (16) o “Jantar da Arrancada”, onde torcedores do Tubarão da Barra puderam conhecer o elenco da equipe coral que vai disputar a Série C do Brasileirão 2024 a partir do próximo domingo (21).

O elenco e a comissão técnica coral foram anunciados e apresentados aos torcedores presentes em uma churrascaria no Meireles. A novidade ficou por conta de um reforço ainda não anunciado: o jovem zagueiro Geilson, das categorias de base do Fortaleza.

Legenda: Elenco do Ferroviário para a Série C 2024 Foto: Daniel Farias/SVM

Além disso, o presidente do clube, Aderson Maia, e o técnico Maurício Copertino, confirmaram a contratação de um meia-atacante “camisa 10”, que fechou contrato na tarde desta terça-feira (16), mas que ainda não teve o seu nome divulgado.

No domingo (21), às 16h30, o Ferroviário encara o Figueirense, fora de casa, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC), em partida válida pela primeira rodada da Série C do Brasileirão 2024, a terceira divisão do Campeonato Brasileiro.

Na ocasião do “Jantar da Arrancada”, o Ferroviário também lançou o seu terceiro uniforme para a temporada 2024. Com pegada retrô, a nova camisa faz referência ao ano de 1968, quando o Ferrão conquistou o título invicto do Campeonato Cearense.

Legenda: Ciel vestindo a nova camisa do Ferroviário Foto: Daniel Farias/SVM

A estreia da nova camisa acontecerá na estreia do Ferroviário como mandante na Série C do Brasileirão 2024, que acontece na segunda-feira (29). Na ocasião, o Ferrão enfrentará o Aparecidense, no estádio Presidente Vargas (PV).

FOTOS DO EVENTO

Legenda: Jantar do Ferroviário Foto: Daniel Farias/SVM

Legenda: Jantar do Ferroviário Foto: Daniel Farias/SVM

Legenda: Jantar do Ferroviário Foto: Daniel Farias/SVM

Legenda: Elenco do Ferroviário para a Série C 2024 Foto: Daniel Farias/SVM

Legenda: Ciel vestindo a nova camisa do Ferroviário Foto: Daniel Farias/SVM