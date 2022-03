FCF diz que Ferroviário x Fortaleza vai ocorrer mesmo sem ter decisão favorável no STJD

A Federação Cearense de Futebol (FCF) emitiu nota oficial confirmando a realização de Ferroviário x Fortaleza, marcado para terça (8) pela semifinal do Campeonato Cearense, mesmo sem a decisão favorável no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A entidade entrou com recurso no órgão contra a liminar do Tribunal de Justiça Desportiva (TJDF-CE) que suspendeu a competição estadual.

A partida está programada para a Arena Castelão, às 21h30, sendo válida pela semifinal do Estadual. Os ingressos para o jogo tiveram as vendas iniciadas pelos clubes na última sexta (4).

Para a FCF, a decisão do presidente do TJDF-CE, Frederico Bandeira, "viola princípios básicos da boa-fé do deporto e revela sintomática contradição" pois o próprio conecedeu uma "declaração pública, antes das quartas, de que os resultados do Crato estavam homologados, sendo esse um fato notório".

Argumento da FCF

Em nota, a FCF informou que a manutenção partida "ocorre por respeito ao Estatuto do Torcedor (Lei Federal), onde contém a determinação que os ingressos das partidas eliminatórias sejam vendidos com, pelo menos, 48h de antecedência aos jogos (Art. 20, §1º, I)". Assim, "informar que já existem milhares de ingressos vendidos para este jogo".

No início da manhã desta segunda (7), a Federação Cearense de Futebol "manejou as medidas jurídicas cabíveis junto ao STJD visando demonstrar o equívoco da decisão e resguardar o direito dos torcedores dos clubes semifinalistas".

Por fim, a instituição declarou que "o TJDF não possui especialidade para analisar calendário" e que a "suspensão de qualquer jogo já inviabiliza e compromete a finalização do campeonato dentro do prazo previsto diante do calendário do futebol".